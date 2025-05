Ein 27-jähriger Mann hat am Dienstag als Subunternehmer einer Transportfirma von einem Elektromarkt in Wörgl mehr als 100 Pakete entwendet.

Er bestätigte die Zustellung mittels gefälschter Unterschrift, nahm die Pakete aber selber mit. Beim Versuch, sich in die Türkei abzusetzen, wurde er am Mittwoch festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.