Betrunkene Lenkerin landete nach Überschlag mit Auto in Bach

Der Pkw einer jungen Österreicherin ist ein Totalschaden. Aber sie wird vorerst ohnehin nicht hinter einem Steuer sitzen dürfen. Nach einem Unfall mit ihrem Fahrzeug in Itter auf der Loferer Bundesstraße in Richtung Wörgl in der Nacht auf Freitag wurde der 25-Jährigen der Führerschein abgenommen.