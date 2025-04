Alkolenker (21) landete in Tirol in einer Hauseinfahrt

Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer ist Montagfrüh in Schwaz am Steuer eingeschlafen und mit seinem Pkw in einer Hauseinfahrt gelandet. Obwohl das Fahrzeug auf die Fahrerseite kippte, blieb der 21-Jährige unverletzt und kletterte selbstständig aus dem Wagen.

Nach einem Alkotest wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen, informierte die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 3.20 Uhr, als der Mann auf der Gallzeiner Straße (L302) in Richtung Gallzein unterwegs war.

Das Auto beschädigte einen Leitpflock und eine Leitschiene und gelangte über eine steile Böschung direkt in die Hauseinfahrt, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.