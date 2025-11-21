Verkehrsunfall in Kematen: 86-Jährige frontal von Transporter getroffen

Eine 86-Jährige ist am Freitag Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kematen (Tirol) schwer verletzt worden.

Die Frau wurde auf einem Schutzweg vom Transporter eines 23-jährigen Österreichers frontal erfasst und mehrere Meter nach vorne geschleudert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.