Verkehrsunfall in Kematen: 86-Jährige frontal von Transporter getroffen
Die Pensionistin wurde von einem 23-Jährigem mit einem Transport auf einem Schutzweg erfasst und schwer verletzt.
Eine 86-Jährige ist am Freitag Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kematen (Tirol) schwer verletzt worden.
Die Frau wurde auf einem Schutzweg vom Transporter eines 23-jährigen Österreichers frontal erfasst und mehrere Meter nach vorne geschleudert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.
Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.
