Verkehrsunfall in Kematen: 86-Jährige frontal von Transporter getroffen

Die Pensionistin wurde von einem 23-Jährigem mit einem Transport auf einem Schutzweg erfasst und schwer verletzt.
21.11.25, 22:09
Eine 86-Jährige ist am Freitag Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Kematen (Tirol) schwer verletzt worden.

Wintereinbruch sorgte für Unfälle und Verletzte auf den Straßen

Die Frau wurde auf einem Schutzweg vom Transporter eines 23-jährigen Österreichers frontal erfasst und mehrere Meter nach vorne geschleudert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. 

Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.

