Tirol

84-jähriger Tiroler mit Traktor vom Weg abgekommen und abgestürzt

Polizeiemblem auf Uniform
Der Traktor wurde von Angehörigen rund 180 Meter unterhalb eines Almwegs entdeckt. Wie es zum Absturz kam, ist noch unklar.
27.08.25, 18:00
Ein 84-Jähriger ist am Dienstag im Tiroler Flaurling (Innsbruck-Land) mit seinem Traktor abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war gegen 16.00 Uhr von der Flaurlinger Alm talwärts gefahren. Weil er Mittwochfrüh nicht daheim gewesen war, machten sich seine Angehörigen auf die Suche. Rund 180 Meter unterhalb des Weges entdeckten sie schließlich das Fahrzeugwrack und verständigten die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei.

Der Mann wurde bei dem Absturz aus dem Traktor geschleudert und blieb 60 Meter unterhalb des Weges liegen. Die Rettung konnte bei ihrem Eintreffen nur mehr den Tod des Seniors feststellen. Warum der 84-jährige Einheimische vom Forstweg abgekommen war, blieb indes unklar. Die Leiche des Verunfallten wurde mittlerweile geborgen. Der Traktor befand sich noch am Unfallort - die Bergung dürfte sich laut Polizei äußerst aufwendig gestalten.

