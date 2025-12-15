81-Jährige in Innsbruck: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag
Eine 81-jährige Frau aus Innsbruck wurde am vergangenen Donnerstag Opfer eines ausgeklügelten Telefonbetrugs. Ein bisher unbekannter Täter soll sich am 12. Dezember telefonisch als IT-Mitarbeiter eines Bankinstituts ausgegeben haben. Der mutmaßliche Betrüger behauptete laut Polizeibericht, das Konto der Seniorin sei Ziel eines Hackerangriffs geworden.
Der Verdächtige soll die 81-Jährige in dem Gespräch geschickt manipuliert haben. Um den angeblichen Hackerangriff rückgängig zu machen, überredete er die Frau offenbar dazu, mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten zu tätigen.
Die Innsbruckerin folgte den Anweisungen des mutmaßlichen Betrügers und erlitt dadurch einen finanziellen Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
Polizei ermittelt und warnt vor Betrugsmasche
Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen derzeit auf Hochtouren. Die Polizei Tirol sucht nach dem unbekannten Täter, der sich als Bankmitarbeiter ausgegeben haben soll. Experten warnen immer wieder vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen, die besonders auf ältere Menschen abzielen.
Betroffene sollten bei unerwarteten Anrufen angeblicher Bankmitarbeiter stets misstrauisch sein und im Zweifelsfall das Gespräch beenden, um selbst bei ihrer Bank anzurufen und den Sachverhalt zu klären.
