81-Jährige in Innsbruck: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag

Eine 81-jährige Frau aus Innsbruck wurde am vergangenen Donnerstag Opfer eines ausgeklügelten Telefonbetrugs. Ein bisher unbekannter Täter soll sich am 12. Dezember telefonisch als IT-Mitarbeiter eines Bankinstituts ausgegeben haben. Der mutmaßliche Betrüger behauptete laut Polizeibericht, das Konto der Seniorin sei Ziel eines Hackerangriffs geworden.

Der Verdächtige soll die 81-Jährige in dem Gespräch geschickt manipuliert haben. Um den angeblichen Hackerangriff rückgängig zu machen, überredete er die Frau offenbar dazu, mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten zu tätigen.