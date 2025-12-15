22-Jährige drohte nach Auseinandersetzung in Tiroler Lokal mit Waffe
Glock war mit Munition für eine Airsoft-Pistole geladen. Der Mann soll bei Streit auf Waffe im Hosenbund gezeigt haben.
Ein 22-Jähriger soll Sonntagabend in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler Wintersportort St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) mit einer Schusswaffe gedroht haben, die jedoch mit einer Munition für eine Airsoft-Pistole geladen gewesen war. Der Österreicher soll bei einem Streit sein T-Shirt hochgezogen und auf die Waffe gezeigt haben, die er in seinen Hosenbund gesteckt hatte. Diese soll täuschend echt ausgesehen haben.
Zeugen des Vorfalls verständigten die Polizei. Der Mann wurde beim Eintreffen der Beamten auf dem Boden liegend aufgefunden, zwei Securities waren bei ihm. Er soll sich jedoch nicht aggressiv verhalten haben. Die Waffe wurde sichergestellt sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
