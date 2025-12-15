Ein 22-Jähriger soll Sonntagabend in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler Wintersportort St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) mit einer Schusswaffe gedroht haben, die jedoch mit einer Munition für eine Airsoft-Pistole geladen gewesen war. Der Österreicher soll bei einem Streit sein T-Shirt hochgezogen und auf die Waffe gezeigt haben, die er in seinen Hosenbund gesteckt hatte. Diese soll täuschend echt ausgesehen haben.