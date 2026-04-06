80-Jährige konnte sich aus brennendem Haus retten

Ein Brand hat Montagfrüh ein Einfamilienhaus in Kitzbühel zerstört. Weshalb das Feuer gegen 6.30 Uhr ausbrach, war vorerst nicht bekannt. Die 80-jährige Bewohnerin bemerkte die Flammen rechtzeitig, verließ das Gebäude und blieb unverletzt, informierte die Polizei. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude wurde verhindert. Die Feuerwehr war am Vormittag noch mit dem Ablöschen von Glutnestern beschäftigt.

„Wir waren sehr schnell mit rund 60 Feuerwehrleuten und zehn Fahrzeugen der Feuerwehren Kitzbühel, St. Johann und Oberndorf vor Ort“, sagte Andreas Reisch, Kommandant der Stadtfeuerwehr Kitzbühel, gegenüber ORF Tirol. Weil das Gebäude aus Holz gebaut war, konnte man es aufgrund von Einsturzgefahr nicht mehr betreten. Es soll kontrolliert und abschnittsweise abgetragen werden.