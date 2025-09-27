62-Jähriger bedrohte Kinder in Tirol mit Airsoft-Waffe

Ein 62-Jähriger soll am Freitag in der Tiroler Gemeinde Kramsach (Bezirk Kufstein) fünf Kinder mit einer Airsoft-Waffe bedroht haben. Zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren meldeten bei der Polizei, dass ein älterer Mann ihre Gruppe beobachtet habe. Er soll dann eine schwarze Pistole gezogen und in ihre Richtung gezielt haben - ohne ein Wort zu sagen.

Mit "Spielzeug" hantiert

Die Exekutive forschte den Tatverdächtigen aus. Der Deutsche gab an, dass er nur mit einem "Spielzeug" hantiert hatte.

Er zeigte sich insgesamt uneinsichtig und meinte, dass die Kinder seinem Auto zu nahe gekommen wären. Deshalb habe er die Waffe in die Hand genommen.

Die Beamten entdeckten in seiner Wohnung zwei Airsoft-Waffen samt Munition und Gaskapseln. Es wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.