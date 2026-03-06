52-Jähriger schlitterte in Tirol bei Skiunfall in Wald - bewusstlos
Der Däne wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.
Ein 52-Jähriger ist Donnerstagmittag bei einem Skiunfall in Tux im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Der Däne stürzte bei der Talfahrt auf einem Ziehweg und schlitterte über eine Böschung in einen Wald, berichtete die Polizei. Dort blieb er bewusstlos liegen.
Angehörige des Skifahrers bemerkten den Unfall und setzten den Notruf ab. Der Wintersportler wurde zunächst ins Krankenhaus Schwaz geflogen und anschließend in die Innsbrucker Klinik überstellt.
