52-Jähriger schlitterte in Tirol bei Skiunfall in Wald - bewusstlos

Ein 52-Jähriger ist Donnerstagmittag bei einem Skiunfall in Tux im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Der Däne stürzte bei der Talfahrt auf einem Ziehweg und schlitterte über eine Böschung in einen Wald, berichtete die Polizei. Dort blieb er bewusstlos liegen.