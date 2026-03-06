Zillertal

52-Jähriger schlitterte in Tirol bei Skiunfall in Wald - bewusstlos

Der Däne wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.
06.03.2026, 08:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

++ THEMENBILD ++ SKITOURISMUS / SPORT / SCHNEE / WINTER / FREIZEIT

Ein 52-Jähriger ist Donnerstagmittag bei einem Skiunfall in Tux im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. Der Däne stürzte bei der Talfahrt auf einem Ziehweg und schlitterte über eine Böschung in einen Wald, berichtete die Polizei. Dort blieb er bewusstlos liegen.

Kilger-Insolvenz: Gespräche über Zukunft der Betriebe laufen

Angehörige des Skifahrers bemerkten den Unfall und setzten den Notruf ab. Der Wintersportler wurde zunächst ins Krankenhaus Schwaz geflogen und anschließend in die Innsbrucker Klinik überstellt.

Agenturen, paw  | 

Kommentare