49-jährige Münchnerin in Innsbruck abgängig: Auto gefunden
Ein Unglücksfall wird befürchtet, die Polizei bittet um Hinweise.
Eine 49-jährige Deutsche ist seit der Nacht auf Dienstag aus ihrer Wohnung in München abgängig. Das Auto der Frau wurde bereits Dienstagmittag unversperrt in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck im Bereich Wiltenberg gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Eine bis Mittwoch durchgeführte Suche verlief ergebnislos. Ein Unglücksfall werde befürchtet, hieß es. Angehörige hätten ausdrücklich um eine Öffentlichkeitsfahndung ersucht. Nun bat die Exekutive um Hinweise.
Personenbeschreibung
Die Frau wurde als rund 170 Zentimeter groß und rund 80 Kilogramm schwer beschrieben. Sie trägt orange/blonde nackenlange Haare. Die letzte Kleidung war unbekannt. Üblicherweise trage die Frau jedoch eine blaue Jeans oder schwarze Hose. Ein Lichtbild wurde veröffentlicht.
