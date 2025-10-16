49-jährige Münchnerin in Innsbruck abgängig: Auto gefunden

Eine 49-jährige Deutsche ist seit der Nacht auf Dienstag aus ihrer Wohnung in München abgängig. Das Auto der Frau wurde bereits Dienstagmittag unversperrt in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck im Bereich Wiltenberg gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine bis Mittwoch durchgeführte Suche verlief ergebnislos. Ein Unglücksfall werde befürchtet, hieß es. Angehörige hätten ausdrücklich um eine Öffentlichkeitsfahndung ersucht. Nun bat die Exekutive um Hinweise.