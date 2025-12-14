Tirol

20-Jähriger verletzte 16-Jährigen im Streit mit Messer in Innsbruck

Verwischte Aufnahme eines Polizeiautos mit der Aufschrift "POLIZEI" in Weiß auf blauem Grund.
Bursche an der Hand verwundet. Bei Durchsuchung wurde Tatwaffe gefunden.
14.12.25, 10:54
Ein 20-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck einen 16-Jährigen im Streit mit einem Messer attackiert und diesen an der Hand verletzt. Der Messerattacke ging ein handgreiflicher Streit unter mehreren Männern voraus.

Der Angreifer konnte noch vor Ort festgehalten werden. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei die Stichwaffe bei dem 20-Jährigen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei.

Agenturen 

