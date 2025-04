20-Jähriger soll 25-Jährigem in Tirol mit Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben

Zu einer handfesten Rauferei zwischen einer belgischen und einer deutschen Urlaubergruppe ist es Donnerstagabend in einem Après-Ski-Lokal im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) gekommen. Dabei schlug ein 20-jähriger Belgier einem 25-jährigen Deutschen mit einer Glasflasche ins Gesicht und verletzte diesen dadurch schwer. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 25-Jährige in das Krankenhaus Zams eingeliefert, informierte die Polizei.

Bereits am vergangenen Freitag hatte sich in einem Lokal in Ischgl ein ähnlicher Vorfall zwischen zwei alkoholisierten Gästen ereignet. Dabei verletzte ein 48-Jähriger einen 23-Jährigen mit einem Bierglas am Hals. Auch bei diesem Vorfall erlitt das Opfer schwere Verletzungen.