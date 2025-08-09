20-Jähriger lieferte sich mit Polizei in Tirol wilde Verfolgungsjagd

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker ohne Führerschein hat sich am Samstag kurz nach Mitternacht unter Drogeneinfluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der Inntal Autobahn (A12) zwischen Wattens und Schwaz mit waghalsigen Überholmanövern und mehreren Beinahe-Unfällen geliefert.

Erst mithilfe mehrerer Streifen konnte er in Volders gestoppt werden. Er wird wegen Übertretungen nach dem Verkehrsrecht sowie dem Strafrecht angezeigt, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Bei Kolsass (Bezirk Innsbruck-Land) hatte der junge Österreicher laut Polizei eine Zivilstreife mit viel zu hohem Tempo überholt. Die Beamten nahmen mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf, mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde - bei einer Tempobeschränkung von 100 - raste der junge Mann davon.

Anhalteversuche scheiterten

Mehrere Anhalteversuche scheiterten. Der 20-Jährige versuchte, die Polizei mit Fahrstreifenwechseln abzuhängen. Mehrmals fuhr er ab und in die andere Richtung wieder auf die Autobahn auf. In Volders wurde er mithilfe zweier weiterer Polizeistreifen gestoppt.