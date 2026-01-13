16-Jähriger auf Schutzweg angefahren: Fahrerflucht in Innsbruck

Ein 16-jähriger Fußgänger wurde am Montagmorgen in Innsbruck-Pradl auf einem Schutzweg von einem weißen PKW erfasst. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Vorfall ereignete sich am 12. Januar gegen 7.10 Uhr auf der Burgenlandstraße, als der Jugendliche den Schutzweg in südlicher Richtung überquerte.

Jugendlicher auf Motorhaube geschleudert

Bei der Kollision wurde der 16-Jährige nach eigenen Angaben auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Eine unbekannte Frau hielt mit ihrem Fahrzeug an, um dem Verletzten zu helfen. Ob es sich bei ihr um eine Passantin oder die Unfallbeteiligte handelte, ist derzeit nicht bekannt. Das Fahrzeug, das laut Angaben des Jugendlichen nach dem Zusammenstoß nicht anhielt, fuhr in Richtung Kreisverkehr Resselstraße weiter.

Polizei sucht Zeugen

Der 16-Jährige begab sich trotz seiner Verletzungen zunächst zu seiner Arbeitsstätte, wo schließlich die Rettung verständigt wurde. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht. Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet nun Zeugen des Unfalls, den mutmaßlichen Unfalllenker, der sich vom Unfallort entfernt haben soll, sowie die Ersthelferin, sich unter der Telefonnummer +43 (0)59133/7591-100 zu melden.