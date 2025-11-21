Wohnungsbrand in Neuberg: Zigarettenreste als Ursache

In Neuberg an der Mürz kam es am Freitagnachmittag zu einem Brand in einer Reihenhauswohnung. Laut Polizeibericht brach das Feuer gegen 15:40 Uhr aus, während der 65-jährige Eigentümer nicht zu Hause war.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Feuerwehr sowie den Wohnungsbesitzer. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.