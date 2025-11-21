Steiermark

Wohnungsbrand in Neuberg: Zigarettenreste als Ursache

Feuerwehr / Notruf 122 / Einsatzkräfte.
Unsachgemäß entsorgte Zigaretten führten zu einem Brand in einem Reihenhaus in Neuberg an der Mürz, verletzt wurde niemand.
21.11.25, 21:37
Kommentare

In Neuberg an der Mürz kam es am Freitagnachmittag zu einem Brand in einer Reihenhauswohnung. Laut Polizeibericht brach das Feuer gegen 15:40 Uhr aus, während der 65-jährige Eigentümer nicht zu Hause war. 

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Feuerwehr sowie den Wohnungsbesitzer. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Steirischer Bombenbauer: Lebenslange Haft rechtskräftig

Zigarettenreste als mögliche Brandursache

Der 65-jährige Wohnungsbesitzer hatte seine Wohnung bereits am Morgen verlassen. Gegenüber den Ermittlern gab er an, vor dem Verlassen der Wohnung zwei bis drei Zigaretten geraucht und die Reste in eine Blechdose neben seinem Bett gelegt zu haben. Diese improvisierte Aschenablage soll nach Angaben des Mannes überfüllt gewesen sein. Die Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Mürzzuschlag nahmen nach den Löscharbeiten ihre Untersuchungen auf.

Nach Raubüberfällen im Grazer Stadtpark: 8 Burschen ausgeforscht

Ermittlungen dauern an

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei deutet vieles darauf hin, dass der Brandherd im Bereich des Bettes beziehungsweise der als Aschenbecher verwendeten Blechdose lag. Die genaue Brandursache wird jedoch noch untersucht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens in der Wohnung liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Bezirksbrandermittler dauern an.

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare