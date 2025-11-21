Wohnungsbrand in Neuberg: Zigarettenreste als Ursache
In Neuberg an der Mürz kam es am Freitagnachmittag zu einem Brand in einer Reihenhauswohnung. Laut Polizeibericht brach das Feuer gegen 15:40 Uhr aus, während der 65-jährige Eigentümer nicht zu Hause war.
Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Feuerwehr sowie den Wohnungsbesitzer. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.
Zigarettenreste als mögliche Brandursache
Der 65-jährige Wohnungsbesitzer hatte seine Wohnung bereits am Morgen verlassen. Gegenüber den Ermittlern gab er an, vor dem Verlassen der Wohnung zwei bis drei Zigaretten geraucht und die Reste in eine Blechdose neben seinem Bett gelegt zu haben. Diese improvisierte Aschenablage soll nach Angaben des Mannes überfüllt gewesen sein. Die Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Mürzzuschlag nahmen nach den Löscharbeiten ihre Untersuchungen auf.
Ermittlungen dauern an
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei deutet vieles darauf hin, dass der Brandherd im Bereich des Bettes beziehungsweise der als Aschenbecher verwendeten Blechdose lag. Die genaue Brandursache wird jedoch noch untersucht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens in der Wohnung liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen der Bezirksbrandermittler dauern an.
