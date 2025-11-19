Nach Raubüberfällen im Grazer Stadtpark: 8 Burschen ausgeforscht

Acht Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren haben Ende Mai im Grazer Stadtpark mehrere Raubüberfälle verübt. Die Opfer - ebenfalls Jugendliche - wurden teils verletzt.

Insgesamt erbeuteten die Täter einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Ermittler des Stadtpolizeikommandos forschten die Bande aus. Einer kam mit einer Anzeige davon, die anderen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

7 männliche Opfer

Die drei Raubüberfälle geschahen in der Nacht vom 28. Mai auf den 29. Mai im Grazer Stadtpark im Bereich des Jerusalemplatzes. Die vorerst Unbekannten hatten insgesamt sieben männliche Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren bedroht, geschlagen und getreten und Bargeld gefordert. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Kriminalisten acht Verdächtige aus.

Drei sind österreichische Staatsbürger, fünf stammen aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien sowie aus dem Kosovo. Sie gestanden ihre Taten nur teilweise. Ein 16-jähriger Österreicher wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt, die übrigen brachte man in die Justizanstalt Graz-Jakomini.