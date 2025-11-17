Graz: Mann attackierte Freundin, couragierter Zeuge griff ein
Ein 54 Jahre alter Mann hat am Samstag in Graz in einer Bäckerei seine Lebensgefährtin attackiert. Ein laut Polizei couragierter Gast in dem Bäckerei-Café ging dazwischen, der Angreifer wurde dabei verletzt.
Der 54-Jährige wurde festgenommen, medizinisch im LKH Graz versorgt und dann ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Bei der Einvernahme gestand er die Tat nur teilweise, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.
Am Samstag kurz nach Mittag wurden mehrere Polizeistreifen zu einer Bäckerei im östlichen Stadtbezirk St. Peter beordert. Zahlreiche Notrufe waren wegen einer "Schlägerei" eingegangen. Der Grazer hatte seine Lebensgefährtin erst mit zwei Flaschen Wasser übergossen und dann unmittelbar neben ihr zwei Teller zertrümmert.
Zeuge ging dazwischen
Mit den Trümmern in der Hand ging er auf die Frau los. Da ging der 32-jährige Zeuge dazwischen. Bei der anschließenden Rangelei wurde der Angreifer verletzt. Die Frau kam mit dem Schrecken davon. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch nicht klar. Der Lebensgefährte wurde am Montag in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.
