Graz: Mann attackierte Freundin, couragierter Zeuge griff ein

Ein 54 Jahre alter Mann hat am Samstag in Graz in einer Bäckerei seine Lebensgefährtin attackiert. Ein laut Polizei couragierter Gast in dem Bäckerei-Café ging dazwischen, der Angreifer wurde dabei verletzt.

Der 54-Jährige wurde festgenommen, medizinisch im LKH Graz versorgt und dann ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Bei der Einvernahme gestand er die Tat nur teilweise, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.