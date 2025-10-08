Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte das Gebäude kurz zuvor mit ihren Kindern verlassen, sodass glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen 13:00 Uhr Rauch aus der Wohnung und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Schneller Einsatz der Berufsfeuerwehr

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz verschafften sich mit einem Schlüssel des Hauseigentümers Zugang zur brennenden Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer bereits in mehreren Räumen ausgebreitet. Sowohl Küche und Schlafzimmer als auch Kinderzimmer und Flur waren von den Flammen erfasst. Den professionellen Einsatzkräften gelang es, den Brand innerhalb von nur 15 Minuten vollständig zu löschen und so eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Ursache noch unklar

Warum das Feuer in der Wohnung ausbrach, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Polizei Steiermark hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und wird weitere Erkenntnisse zu gegebener Zeit veröffentlichen.