Steiermark: 18-Jähriger bei Forstunfall lebensgefährlich verletzt

Ein 18-jähriger Oststeirer hat am Dienstag bei einem Forstunfall im Bezirk Weiz lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann von einem Baumstamm gegen eine Böschung gedrückt. Ein Notarzthubschrauber flog den 18-Jährigen in das Krankenhaus nach Graz, wie die APA berichtet.

Baumstamm drückte 18-Jährigen gegen Böschung

Zu dem Unfall war es gegen 15.30 Uhr gekommen. Der 18-Jährige zog im Wald seiner Eltern mit einer Traktor-Seilwinde einen Baumstamm über eine Waldböschung hinauf. Im Bereich einer Forststraße hielt der Oststeirer an und schnitt den etwa 35 Zentimeter dicken Baumstamm mit einer Motorsäge durch. Dabei wurde der Stamm laut Polizei in Richtung des 18-Jährigen geschleudert, erfasste diesen und drückte ihn gegen die Böschung der Forststraße.

Das Rote Kreuz sowie ein Notarzt-Team kümmerten sich um die medizinische Versorgung des 18-Jährigen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber "Christophorus 17" ins LKH Graz geflogen.