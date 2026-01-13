Wohnhausbrand in Gröbming: 59-Jähriger vom Balkon gerettet

In der Nacht auf Dienstag geriet ein Wohnhaus in Gröbming (Bezirk Liezen) in Brand. Der 59-jährige Hausbesitzer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Dramatische Rettung vom Balkon

Gegen 1:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Das Rote Kreuz war zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte den 59-jährigen Hausbesitzer aus dem Balkonbereich retten. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs alleine im Gebäude aufgehalten.

Schwere Verletzungen durch Rauch und Feuer

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 14 ins Spital geflogen. Bei ihm besteht der Verdacht auf Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen zweiten Grades. Laut seinen Angaben dürfte das Feuer im Bereich des Wohnzimmers ausgebrochen sein. Die genaue Ursache des Brandes wird derzeit noch von den Behörden untersucht.