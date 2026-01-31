Wohnhausbrände in der Steiermark forderten zwei Todesopfer
Zwei Wohnhausbrände in der Steiermark haben am Freitag zwei Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, war in einem Einfamilienhaus in Kalsdorf bei Graz gegen 14.50 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.
Hausbewohner gerettet
Während der 84-jährige Hausbewohner von Nachbarn und Passanten aus dem Gebäude gerettet wurde, kam seine 80-jährige Ehefrau ums Leben. Die Frau wurde den Angaben zufolge von den Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr im Zuge der Löscharbeiten im Erdgeschoss, im Bereich des Wohn- und Esszimmers, leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde die Leiche sichergestellt und eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache sowie zur eindeutigen Identitätsfeststellung angeordnet. Der 84-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in das LKH Graz geflogen. Das Wohnhaus wurde vollständig zerstört.
Bei einem verheerenden Wohnhausbrand in Wagna bei Leibnitz war am Freitagvormittag ebenfalls ein Mensch ums Leben gekommen.
Gegen 11:50 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu dem Brandort in der Leitringer Straße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ersten Informationen zufolge befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Person im brennenden Haus.
Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte im Obergeschoss des Hauses eine leblose Person. Die Bergung konnte nur mittels eines Kranfahrzeugs durchgeführt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Opfer vermutlich um den 63-jährigen Bewohner des Hauses, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein im Gebäude aufgehalten haben soll.
Ermittlungen zur Brandursache laufen
Auch hier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz die Leiche zur Klärung der genauen Todesursache sowie zur eindeutigen Identitätsfeststellung sichergestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von Spezialisten des Landeskriminalamtes Steiermark geführt. Weitere Details zum Brandhergang und zur Identität des Opfers werden nach Abschluss der forensischen Untersuchungen erwartet.
