Wohnhausbrände in der Steiermark forderten zwei Todesopfer

Zwei Wohnhausbrände in der Steiermark haben am Freitag zwei Todesopfer gefordert. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, war in einem Einfamilienhaus in Kalsdorf bei Graz gegen 14.50 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Hausbewohner gerettet

Während der 84-jährige Hausbewohner von Nachbarn und Passanten aus dem Gebäude gerettet wurde, kam seine 80-jährige Ehefrau ums Leben. Die Frau wurde den Angaben zufolge von den Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr im Zuge der Löscharbeiten im Erdgeschoss, im Bereich des Wohn- und Esszimmers, leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde die Leiche sichergestellt und eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache sowie zur eindeutigen Identitätsfeststellung angeordnet. Der 84-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in das LKH Graz geflogen. Das Wohnhaus wurde vollständig zerstört.