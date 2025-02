Im Wintertourismus bahnt sich ein fettes Plus an

Denn die bisher vorliegenden Winterzahlen verheißen Gutes: 914.000 Ankünfte sind es von November bis Ende Jänner, das wäre ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum der Vorjahressaison. Das wiederum ergäbe rund 2.869.200 Nächtigungen, ein Plus von 4,9 Prozent.

Das wäre dann ein Rekord, schon wieder: Von November 2023 bis April 2024 gab es rund 5,8 Millionen Übernachtungen. Das war gegenüber der Wintersaison 2022/23 ein Plus von 2,8 Prozent und eine Rekordsaison. Läuft der diesjährige Tourismuswinter so weiter, dann wäre dieser Rekord damit auch schon wieder eingestellt.

Da auch der semesterferienstarke Februar "hervorragend gelaufen sein soll", wie Feiertag festhielt, und noch gar nicht in die erste Zwischenbilanz eingerechnet ist, könnte die Steiermark heuer erstmals sechs Millionen Übernachtungen in der Wintersaison erreichen.

Gutes Wetter, Veranstaltungen und nicht zuletzt auch günstig gelegene Feiertage in den Weihnachtsferien hätten zu dem Zuwachs geführt, betonen die Touristiker.

Am stärksten gebucht waren 5- bzw. 4-Stern-Hotels mit rund 36 Prozent aller Übernachtungen. In diesem Segment gab es auch mit 7,7 Prozentpunkten ein starkes Plus gegenüber dem Vorjahr.