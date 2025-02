Versuchter Mord in Graz: 59-Jähriger nach Übergriff auf Frau gefasst

Sie erstattete am Tag danach Anzeige, doch der Verdächtige war bereits geflohen . Er wurde Montagabend bei einem Bahnhof in der Obersteiermark geschnappt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein 59-Jähriger ist in der Steiermark nach einem äußerst brutalen Angriff auf eine 35-Jährige, möglicherweise seine Lebensgefährtin, wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Er soll die Slowenin am vergangenen Wochenende niedergeschlagen und schwer verletzt haben.

Mann war nach Oberösterreich geflohen

Die beiden hatten die Nacht auf Samstag in der gemeinsamen Wohnung in Graz verbracht, als der 59-Jährige nicht nur mehrfach und massiv auf sie einschlug, sondern sie auch würgte. Die Frau ging Sonntagnachmittag zur Polizei und die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des Österreichers an. Dieser hatte in der Zwischenzeit aber das Weite gesucht.

Nach einer bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit mit den Behörden in Oberösterreich wurde der Mann schließlich im Bezirk Liezen ausgeforscht. Bei der ersten Befragung war er teilweise geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.