Vermisste 58-Jährige aus Vasoldsberg: Leiche in Mur gefunden

Eine seit Ende Jänner vermisste 58-jährige Frau aus Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung wurde tot aufgefunden. Die steirische Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten nun widerrufen. Laut Polizeibericht gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Angehörigen wurden bereits über den tragischen Fund informiert.

Sechswöchige Suche nach Vermisster

Die 58-Jährige hatte am Sonntagmorgen des 25. Jänner 2026 ihre Wohnadresse mit ihrem PKW verlassen und galt seither als vermisst. Nach Einleitung einer öffentlichen Fahndung konnte ihr Fahrzeug zwei Tage später in Graz lokalisiert werden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit verschiedenen Einsatzkräften blieb der Aufenthaltsort der Frau zunächst unbekannt.

Leichenfund in der Mur

In der Zwischenzeit wurde eine zunächst unbekannte weibliche Leiche in der Mur in Graz entdeckt. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung mit DNA-Abgleich bestätigte nun, dass es sich bei der Toten um die vermisste 58-Jährige handelt. Die Polizei betont, dass keine Anzeichen für ein Fremdverschulden vorliegen. Mit dem Widerruf der Fahndung ist auch eine weitere Veröffentlichung der Fahndungsfotos nicht mehr zulässig.