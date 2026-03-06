Radunfall in Graz: 82-Jährige nach Zusammenstoß reanimiert
Eine 82-jährige Frau ist am Freitag bei einem Unfall in Graz lebensgefährlich verletzt worden.
Die Pensionistin war am Vormittag mit einem anderen Radfahrer auf einem Radweg in der Wickenburggasse zusammengestoßen. Ihr 49-jähriger Unfallgegner erlitt Verletzungen im Gesicht, leistete ihr jedoch bei einer stark blutenden Kopfwunde sofort Erste Hilfe. Die Frau wurde noch am Unglücksort reanimiert und auf die Intensivstation des LKH Graz gebracht, so die Landespolizeidirektion.
Der 49-jährige Grazer war auf dem Radweg gegen 9.15 Uhr in Richtung Westen gefahren, die Pensionistin in die Gegenrichtung. Laut Angaben des Mannes und einer Zeugin geriet die Dame plötzlich auf die linke Seite des Radweges. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Die beiden stießen zusammen und stürzten. Passanten verständigten die Rettungskräfte. Die Frau wurde im Schockraum des LKH behandelt und dann auf die Intensivstation verlegt.
Der Grazer wurde ebenfalls ins LKH gebracht und ambulant versorgt. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief negativ.
Kommentare