Radunfall in Graz: 82-Jährige nach Zusammenstoß reanimiert

Eine 82-jährige Frau ist am Freitag bei einem Unfall in Graz lebensgefährlich verletzt worden.

Die Pensionistin war am Vormittag mit einem anderen Radfahrer auf einem Radweg in der Wickenburggasse zusammengestoßen. Ihr 49-jähriger Unfallgegner erlitt Verletzungen im Gesicht, leistete ihr jedoch bei einer stark blutenden Kopfwunde sofort Erste Hilfe. Die Frau wurde noch am Unglücksort reanimiert und auf die Intensivstation des LKH Graz gebracht, so die Landespolizeidirektion.