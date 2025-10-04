Zwei Verletzte nach Brand in Tiefgarage in Bruck an der Mur

Ein Brand in der Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Bruck an der Mur hat am Samstag in den frühen Morgenstunden zwei Verletzte gefordert. Die Opfer wurden ins LKH Leoben eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Die Feuerwehr stand mit 40 Personen im Löscheinsatz.

Beim Eintreffen der Helfer war bereits starker Rauch aus der Tiefgarage in die Stiegenhäuser der angrenzenden Mehrparteienhäuser gedrungen. Die Bekämpfung der Flammen dauerte etwa eine Stunde. Als Brandausbruchsstelle wurde laut Polizei eine Nische in der Tiefgarage lokalisiert, in der diverse Elektrogeräte gelagert waren.

Die genaue Ursache für das Feuer ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand vorerst ebenfalls nicht fest.