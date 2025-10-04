Küchenbrand in Lustenau: Mutter und zwei Kinder im Spital
Ein Nachbar brachte die Kinder ins Freie. Sie und ihrer Mutter erlitten eine Rauchgasvergiftung.
Bei einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in Lustenau haben am Freitagabend eine Frau und ihre beiden Kinder eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurden wie eine weitere Person zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.
Das Feuer wurde vom Herd verursacht, möglicherweise durch unbeabsichtigtes Einschalten oder einen technischen Defekt. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, informierte die Polizei.
Die beiden Kinder wurden von einem Nachbarn aus der stark verrauchten Wohnung in Sicherheit gebracht. Auch Bewohner von nicht betroffenen Einheiten verließen das Gebäude. Zur definitiven Abklärung der Brandursache sind noch Erhebungen im Gang.
