Küchenbrand in Lustenau: Mutter und zwei Kinder im Spital

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in Lustenau haben am Freitagabend eine Frau und ihre beiden Kinder eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurden wie eine weitere Person zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer wurde vom Herd verursacht, möglicherweise durch unbeabsichtigtes Einschalten oder einen technischen Defekt. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, informierte die Polizei.