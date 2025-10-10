Auto krachte ungebremst in Mähdrescher: Zwei Schwerverletzte

Auf der L201 ist es Donnerstagabend in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark ) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mähdrescher gekommen. Zwei Personen wurde dabei schwer verletzt.

Kurz vor 22 Uhr war ein 30-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark mit einem Beifahrer von Feldbach kommend in Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 10,9 in Berndorf fuhr ein Mähdrescher aus einem angrenzenden Feld, um die Landesstraße zu überqueren.

Pkw-Lenker von Feuerwehr geborgen

Der Pkw-Lenker dürfte das landwirtschaftliche Fahrzeug übersehen haben und prallte ungebremst in das Mähwerk. Der Beifahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, der Lenker musste von der Feuerwehr geborgen werden. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen ins LKH Feldbach eingeliefert.

Der Mähdrescherlenker blieb unverletzt. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest beim Pkw-Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.