Flucht eines Alkolenkers endete in Linz mit Unfall

Der Versuch eines 21-jährigen alkoholisierten Autolenkers in Linz vor einer Polizeistreife zu flüchten, ist am Sonntag mit einem Verkehrsunfall zu Ende gegangen. Der junge Mann war gegen 2.45 Uhr auf einer Busspur auf der Eisenbahnbrücke entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen, als ihn die Polizei bemerkte.

Weil er auf Anhaltezeichen nicht reagierte, fuhr ihm die Streife nach.