Urlaubsgast starb zwei Wochen nach Rodelunfall in der Steiermark

Ein 41-jähriger Urlaubsgast aus Deutschland ist nun, zwei Wochen nach einem Rodelunfall in Rohrmoos (Bezirk Liezen), im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann war auf einer für Rodeln gesperrten Skipiste unterwegs und war gegen den Pistenrand geprallt. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.