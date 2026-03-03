Frontalcrash in der Steiermark: Mopedfahrer auf Bahngleise geschleudert

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Europastraße zwischen Weiz und Gleisdorf wurde am Montagnachmittag ein 16-jähriger Mopedfahrer verletzt. Der Jugendliche kollidierte frontal mit dem Pkw einer 25-jährigen Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Mopedlenker aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß kam.