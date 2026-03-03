Frontalcrash in der Steiermark: Mopedfahrer auf Bahngleise geschleudert
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Europastraße zwischen Weiz und Gleisdorf wurde am Montagnachmittag ein 16-jähriger Mopedfahrer verletzt. Der Jugendliche kollidierte frontal mit dem Pkw einer 25-jährigen Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark.
Nach ersten Erkenntnissen geriet der Mopedlenker aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß kam.
Der Unfall ereignete sich wenige Meter nach dem Bahnübergang auf der Europastraße. Die 25-jährige Autofahrerin war in Richtung Gleisdorfer Einkaufszentrum unterwegs, während der 16-Jährige in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche über die Leitplanke in den Bereich der Bahngleise geschleudert. Obwohl er an der Unfallstelle ansprechbar war, erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.
Alkotest war negativ
Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der verletzte Mopedfahrer in die Kinderklinik nach Graz eingeliefert. Die bei beiden Unfallbeteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ.
