Kein Gurt, keine Zulassung: Mit Dodge-Oldtimer in Haus gekracht

Ein 28-jähriger Steirer ist Samstagabend mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Oldtimer im oststeirischen Pöllau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war in Oberneuberg von der Straße abgekommen und gegen eine Hausmauer gefahren. Durch die Wucht des Anpralls wurde sogar ein Teil der Mauer herausgerissen. Da das Fahrzeug der Marke Dodge keine Sicherheitsgurte hat, war der Lenker auch noch ungesichert, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war gegen 18.15 Uhr auf einer Gemeindestraße unterwegs, als der Unfall passierte. Er wurde im Wrack eingeklemmt und war nicht ansprechbar, als Passanten ihm Erste Hilfe leisteten. Die Crew des Rettungshubschraubers C16 brachte ihn nach der Erstversorgung ins LKH Graz. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der 28-Jährige vor dem Unfall ins Schleudern geraten und mit der Beifahrerseite gegen die Hausmauer gekracht war. Am historischen Wagen entstand Totalschaden und auch das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Die Polizei kündigte weitere Ermittlungen an.