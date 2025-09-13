Tödlicher Unfall in Gleisdorf: 76-jähriger Mann stirbt nach Leitersturz
Ein 76-Jähriger in Gleisdorf ist bei dem Unfall verstorben.
Ein 76-Jähriger ist am Samstag in der Steiermark tödlich verunglückt.
Der Mann stürzte am frühen Nachmittag in Gleisdorf (Bez. Weiz) von einer Leiter.
Jede Hilfe kam zu spät
Reanimationsmaßnahmen blieben ergebnislos, der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mit. Ermittlungen zum Unfallhergang liefen. Nähere Angaben zu Ort und Umständen des Unfalls konnte die Polizei auf Anfrage der APA vorerst nicht machen.
Kommentare