Unfall mit Rettungswagen am Weg zu Notfall: Zwei Feuerwehrleute verletzt

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B74 im Gemeindegebiet von St. Martin im Sulmtal zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem privaten PKW. Gegen 14.30 Uhr kollidierte ein mit Blaulicht und Folgetonhorn fahrendes Rettungsfahrzeug mit einem Auto, in dem sich drei freiwillige Feuerwehrleute befanden. Beide Fahrzeuge waren auf dem Weg zu einem anderen Unfall, der sich zuvor in der Region ereignet hatte.

Unglückliches Zusammentreffen auf dem Weg zum Einsatz

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Rettungswagen den PKW links überholen. Genau in diesem Moment beabsichtigte der PKW-Lenker, nach links in Richtung des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin abzubiegen. Das Rettungsfahrzeug touchierte daraufhin den PKW an der linken Heckseite.