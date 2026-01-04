Unfall mit Rettungswagen am Weg zu Notfall: Zwei Feuerwehrleute verletzt
Am Sonntagnachmittag kam es auf der B74 im Gemeindegebiet von St. Martin im Sulmtal zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem privaten PKW. Gegen 14.30 Uhr kollidierte ein mit Blaulicht und Folgetonhorn fahrendes Rettungsfahrzeug mit einem Auto, in dem sich drei freiwillige Feuerwehrleute befanden. Beide Fahrzeuge waren auf dem Weg zu einem anderen Unfall, der sich zuvor in der Region ereignet hatte.
Unglückliches Zusammentreffen auf dem Weg zum Einsatz
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Rettungswagen den PKW links überholen. Genau in diesem Moment beabsichtigte der PKW-Lenker, nach links in Richtung des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin abzubiegen. Das Rettungsfahrzeug touchierte daraufhin den PKW an der linken Heckseite.
Bei dem Unfall wurden zwei Insassen des PKW verletzt - eine 27-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann, die beide auf dem Rücksitz saßen. Der Grad ihrer Verletzungen ist derzeit noch unbestimmt. Der Fahrer des PKW sowie der 29-jährige Lenker und der 19-jährige Beifahrer des Rettungswagens blieben unverletzt.
Erhebliche Fahrzeugschäden
Die Wucht des Aufpralls führte zu erheblichen Schäden an beiden Fahrzeugen. Sowohl der Rettungswagen als auch der private PKW mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Vorfall stellt eine besondere Tragik dar, da beide Fahrzeugbesatzungen auf dem Weg waren, bei einem anderen Notfall Hilfe zu leisten.
