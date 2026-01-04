Brand in Eisbach: 20-Jähriger aus brennendem Haus gerettet

Ein Brand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Schirning in Eisbach (Bezirk Graz-Umgebung) hat am Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein 20-jähriger Mann musste aus dem Obergeschoss des brennenden Gebäudes gerettet werden und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand brach gegen 10.20 Uhr im Erdgeschoss aus, während sich der junge Mann allein im Haus befand.

Dramatische Rettung vom Balkon

Der 20-Jährige wurde durch das Auslösen eines Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen. Als er versuchte, das Haus über das Stiegenhaus zu verlassen, stellte er eine starke Rauchentwicklung fest und zog sich zurück ins Obergeschoss.