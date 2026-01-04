Brand in Eisbach: 20-Jähriger aus brennendem Haus gerettet
Ein Brand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Schirning in Eisbach (Bezirk Graz-Umgebung) hat am Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein 20-jähriger Mann musste aus dem Obergeschoss des brennenden Gebäudes gerettet werden und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand brach gegen 10.20 Uhr im Erdgeschoss aus, während sich der junge Mann allein im Haus befand.
Dramatische Rettung vom Balkon
Der 20-Jährige wurde durch das Auslösen eines Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen. Als er versuchte, das Haus über das Stiegenhaus zu verlassen, stellte er eine starke Rauchentwicklung fest und zog sich zurück ins Obergeschoss.
Von dort setzte er einen Notruf ab und wartete am Balkon auf Hilfe. Die rasch eingetroffene Feuerwehr rückte mit Atemschutz an und evakuierte den jungen Mann mittels Brandfluchthaube. Auch zwei Wellensittiche konnten unverletzt aus dem Wohnzimmer gerettet werden. Der Brand wurde von den Einsatzkräften zügig unter Kontrolle gebracht und war gegen 11.00 Uhr vollständig gelöscht.
Pelletsofen als mögliche Brandursache
Erste Untersuchungen der Bezirksbrandermittler der Polizei Steiermark deuten darauf hin, dass der Brand im Bereich eines Pelletszusatzofens im Erdgeschoss seinen Ausgang genommen haben dürfte. Die genaue Brandursache ist jedoch noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.
