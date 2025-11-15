Traktor stürzte in Steiermark ab: Bub (7) wurde schwer verletzt

Ein Kind ist am Samstag bei einem Traktorunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mitterberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) schwer verletzt worden.

Gegen 12.20 Uhr fuhr der 47-jährige Landwirt mit seinem siebenjährigen Sohn im Traktor samt vollgefülltem Gülleanhänger in ein steiles Wiesengelände. Das Gespann dürfte die Bodenhaftung verloren haben. Gefährt und Anhänger rutschten mehrere Meter talwärts, überschlugen sich.

Der Bub wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Die Eltern und ein Nachbar konnten den Buben befreien und auf die darüberliegende Straße bringen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mit. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung.

Ins Spital geflogen

Der Siebenjährige musste reanimiert werden. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie Graz geflogen. Der Vater blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Kriseninterventionsteam stand im Einsatz, um die Eltern des Kindes zu betreuen.