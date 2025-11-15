Zug gegen Heulader: 22-Jährige in Steiermark schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurden die Feuerwehren Deutschfeistritz und Übelbach/Markt am Samstagvormittag nach Zitoll (Bezirk Graz-Umgebung) gerufen. bei einem Bahnübergang war ein Hoflader mit einem Triebwagen mit der Steiermärkischen Landesbahn kollidiert. Die 22-jährige Lenkerin des landwirtschaftlichen Fahrzeugs wurde schwer verletzt.

Die Eisenbahnkreuzung ist nur mit einer Ampel geregelt, Diesen wollte die 22-Jährige überqueren. Die 59-jährige Lokführerin bremste nach eigenen Angaben ab, der Zug touchierte aber trotzdem die Arbeitsmaschine und schleuderte sie zur Seite, wie die APA berichtet.

Am Samstagvormittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Heulader. Die Lenkerin wurde schwer verletzt.

Feuerwehr rettete 22-Jährige aus Fahrzeug

Dabei wurde die Lenkerin schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehrmittglieder befreiten sie aus dem Fahrzeug mit einem hydraulischen Rettungsgerät und übergaben die Verletzte dem Rettungsteam. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, die Lokführerin und die fünf Fahrgäste blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Die Feuerwehren bargen das Fahrzeugbergung mit einer Seilwinde. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet.