Steiermark: Tourismusbilanz wie das Sommerwetter ein Auf und Ab

Trüber Mai, (zu) heißer Juni, regnerischer Juli - der Sommer 2025 war ein Auf und Ab. Das bekamen auch die Touristiker zu spüren: Die Bilanz von Steiermark Tourismus zur Halbzeit - Mai bis Juli 2025 - bringe ein "stabiles Ergebnis" , wie es am Mittwoch hieß. Demnach gab es verglichen mit Mai bis Juli 2024 ein leichtes Plus bei den Ankünften, dennoch unter dem Strich ein kleines Minus bei den Übernachtungen.

So sieht die Bilanz laut Hochrechnung der Landesstatistik im Detail aus: Registriert wurden 1.328.500 Ankünfte , das ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Plus von 9.200 bzw. 0,7 Prozent.

Es gab 3.897.300 Nächtigungen , ein Minus von 10.800 bzw. 0,3 Prozent.

, ein Minus von 10.800 bzw. 0,3 Prozent. Die Aufenthaltsdauer lag bei 2,9 Nächten. Weniger orange Fans in Spielberg Treu geblieben sind demnach die österreichischen Urlauberinnen und Urlauber, zudem gab es laut Touristikern starke Zuwächse aus Tschechien, Ungarn, Polen und Bayern. Der restliche deutsche Markt sowie die Niederlande seien allerdings "unter den Erwartungen" geblieben: So reisten bereits Ende Juni deutlich weniger orange Fans zum Grand Prix nach Spielberg, das gab ein Nächtigungsminus allein in dem Bereich von 17 Prozent.