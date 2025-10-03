Tödlicher Verkehrsunfall in der Oststeiermark: Seniorin stirbt nach Frontalcrash mit Lkw
Eine 69-Jährige geriet mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn.
Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin ist Donnerstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen.
Die Frau war von Rohrbach an der Lafnitz in Richtung Hartberg unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie krachte gegen das Schwerfahrzeug eines 56-jährigen Oststeirers. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der Mann erlitt eine Verletzung an der Hand. Wie es zum Unfall kam, war zunächst unklar.
