Die Frau war von Rohrbach an der Lafnitz in Richtung Hartberg unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie krachte gegen das Schwerfahrzeug eines 56-jährigen Oststeirers. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der Mann erlitt eine Verletzung an der Hand. Wie es zum Unfall kam, war zunächst unklar.