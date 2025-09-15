Tödlicher Unfall bei Pürgg: 47-Jähriger prallt gegen Tunnelwand

Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen kam am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Salzkammergut Straße (B145) ums Leben. Der Fahrer prallte mit seinem Pkw gegen eine Tunnelwand und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.30 Uhr. Der 47-Jährige war auf in Richtung Trautenfels unterwegs, als er nahe Pürgg aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Wand einer Lawinengalerie prallte. Der Mann befand sich allein im Fahrzeug.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Unterburg/Stainach mussten den verunglückten Fahrer aus dem stark beschädigten Fahrzeug schneiden. Für den 47-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Salzkammergut Straße war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt.