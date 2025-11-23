Tödlicher Skiunfall abseits der Piste in der Steiermark
Ein 42-jähriger Grazer ist im Skigebiet Planai verunglückt. Er wurde tot in einer Lifttrasse gefunden.
Zusammenfassung
- 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall abseits der Piste im Skigebiet Planai.
- Der Mann wurde leblos in einer Lifttrasse gefunden, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.
- Laut Alpinpolizei kam es vermutlich durch das Einfädeln eines Skis im Erdreich zum tödlichen Sturz.
Ein tödlicher Skiunfall hat sich am Sonntag abseits des gesicherten Skiraums im Skigebiet Planai im Bezirk Liezen in der Steiermark ereignet.
Gegen 12.15 Uhr wurde ein 42-jähriger Grazer in einer Lifttrasse leblos von anderen Skifahrern aufgefunden, teilte die Polizei am Abend mit.
Zwar leisteten die Skifahrer sofort Erste Hilfe, doch der mit dem Notarzthubschrauber C14 per Winde zum Unfallort gebrachte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
Erste Ermittlungsergebnisse
Laut ersten Ergebnissen der Alpinpolizei dürfte der Mann möglicherweise mit der Spitze eines seiner Skier im Erdreich eingefädelt und dadurch zu Sturz gekommen sein. Dabei erlitt der 42-Jährige derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
