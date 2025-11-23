Tödlicher Skiunfall abseits der Piste in der Steiermark

Ein tödlicher Skiunfall hat sich am Sonntag abseits des gesicherten Skiraums im Skigebiet Planai im Bezirk Liezen in der Steiermark ereignet.

Gegen 12.15 Uhr wurde ein 42-jähriger Grazer in einer Lifttrasse leblos von anderen Skifahrern aufgefunden, teilte die Polizei am Abend mit.