Steirischer Alko-Fahrer crashte in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Ein 29-jähriger Autofahrer saß am Samstagabend in Leibnitz betrunken am Steuer und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort ist mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-Jährigen zusammengestoßen.

Beide Lenker wurden bei dem Crash verletzt und in das Landeskrankenhaus Wagna eingeliefert. Bei dem 29-Jährigen wurde später eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt, wie die Polizei berichtete. Er wurde angezeigt. Über die Schwere der Verletzungen war vorerst nichts bekannt.