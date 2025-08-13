Großer Erfolg für das internationale Artenschutzprogramm: In der oststeirischen Tierwelt Herberstein sind zwei Rote Pandas zur Welt gekommen. Die Kleinen - ein Weibchen und ein Männchen - sind in einem guten Zustand, teilte die Tierwelt am Mittwoch mit. Seit 2013 zählen "Katzenbären" zum Tierbestand in Herberstein. Nach einer Wartezeit von über einem Jahrzehnt hat es nun mit Nachwuchs geklappt.

Die beiden Welpen wurden am 17. Juni geboren. Nach drei Wochen haben sie erstmals ihre Augen geöffnet und nach acht Wochen fand der erste Gesundheits-Check durch den zoologischen Leiter, Fachtierarzt Reinhard Pichler, statt. Grundimpfungen, Entwurmung und Geschlechtsbestimmung wurden bereits durchgeführt, ebenso wurden die Jungtiere gechipt. Beide seien in einem sehr guten Nähr- und Allgemeinzustand.

Die Geburt der in freier Wildbahn stark gefährdeten Tiere sei ein großer Erfolg für das internationale Artenschutzprogramm.