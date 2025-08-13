Pandastisch! Nachwuchs bei stark gefährdeten Roten Pandas in Herberstein
Zusammenfassung
- Im Tierpark Herberstein wurden zwei Rote Pandas geboren, beide sind wohlauf und wurden bereits medizinisch versorgt.
- Die Geburt gilt als großer Erfolg für das internationale Artenschutzprogramm, da Rote Pandas stark gefährdet sind.
- Weltweit gibt es nur noch rund 10.000 Rote Pandas in freier Wildbahn, in europäischen Zoos leben 420 Tiere.
Großer Erfolg für das internationale Artenschutzprogramm: In der oststeirischen Tierwelt Herberstein sind zwei Rote Pandas zur Welt gekommen. Die Kleinen - ein Weibchen und ein Männchen - sind in einem guten Zustand, teilte die Tierwelt am Mittwoch mit. Seit 2013 zählen "Katzenbären" zum Tierbestand in Herberstein. Nach einer Wartezeit von über einem Jahrzehnt hat es nun mit Nachwuchs geklappt.
Die beiden Welpen wurden am 17. Juni geboren. Nach drei Wochen haben sie erstmals ihre Augen geöffnet und nach acht Wochen fand der erste Gesundheits-Check durch den zoologischen Leiter, Fachtierarzt Reinhard Pichler, statt. Grundimpfungen, Entwurmung und Geschlechtsbestimmung wurden bereits durchgeführt, ebenso wurden die Jungtiere gechipt. Beide seien in einem sehr guten Nähr- und Allgemeinzustand.
Die Geburt der in freier Wildbahn stark gefährdeten Tiere sei ein großer Erfolg für das internationale Artenschutzprogramm.
Nur mehr rund 10.000 Tiere in freier Wildbahn
Vater Kaldon lebt seit 2013 in Herberstein, im Vorjahr wurde er mit Mutter Kalina "verkuppelt". Das Pärchen konnte im Frühjahr öfters beim Paarungsspiel und bei der Paarung beobachtet werden. Rote Pandas stehen auf der Roten Liste und gelten laut der Weltnaturschutzunion (IUCN) als stark gefährdet. Der Rote Panda (Ailurus fulgens), auch "Kleiner Panda" oder "Katzenbär" genannt, stammt ursprünglich aus den Bergwäldern des Himalayas und ist in der Wildnis durch Lebensraumverlust und Wilderei stark bedroht. Auch der zunehmende Tourismus in diesen Regionen trägt zur weiteren Gefährdung bei.
Nur 420 Rote Pandas in europäischen Zoos
In freier Wildbahn leben rund 10.000 dieser Tiere, allerdings nur 2.500 im fortpflanzungsfähigen Alter. In europäischen Zoos leben 420 Rote Pandas. Die Tierwelt Herberstein beteiligt sich aktiv an internationalen Erhaltungszuchtprogrammen (EEP), so wird auch der "Rote Panda" in den europäischen Zoos von einem Zuchtkoordinator in den Niederlanden gemanagt.
Derzeit sind die Welpen fernab der Öffentlichkeit in einem geschützten Bereich untergebracht. Bis der jüngste Herbersteiner Nachwuchs für die Besucher regelmäßig zu sehen ist, wird es noch ein paar Wochen dauern. Allerdings kann man mit etwas Glück beobachten, wie die Babys von Mutter Kalina in eine andere Nestbox getragen werden.
