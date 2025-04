Nachwuchs: Katta-Baby im Tiergarten Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien gibt es Nachwuchs bei den Kattas . Das gab der Zoo in einer Aussendung bekannt.

"Rund sechs Monate lang werden die Jungtiere von ihren Müttern gesäugt und auf dem Rücken getragen", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck . Das Katta-Gehege befindet sich auf der Affeninsel. In der freien Wildbahn gelten Kattas als stark gefährdet.

Jungtiere "sehr aktiv"

"Der diesjährige Nachwuchs ist schon sehr aktiv. Er unternimmt bereits unter dem wachsamen Auge der Mutter Kletterausflüge und knabbert an Knospen. Die übrigen Weibchen der Gruppe nehmen sich dem Jungtier immer wieder an, etwa indem sie es putzen", so Hering-Hagenbeck.