Betrunkener Großvater hantierte an Traktor - Enkel schwer verletzt

Ein Achtjähriger ist am Sonntagabend im obersteirischen Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) beim Traktor seines Großvaters schwer verletzt worden. Der 61-Jährige war schwer betrunken und hantierte dennoch an der Maschine, während sein Enkel dabei war. Als der Opa die hydraulische Kippmulde zu Boden ließ, geriet der Bub mit der linken Hand in den Schließmechanismus zwischen Traktor und Mulde, hieß es am Montag seitens der Polizei.

Das Kind erlitt schwere Verletzungen an zwei Fingern und musste von der Crew des Rettungshubschraubers C14 zur Kinderchirurgie nach Graz geflogen werden. Ein Test beim 61-Jährigen ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Mann wird nach dem Abschluss der Erhebungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt werden.