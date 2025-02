Teenager fuhren zum Autodiebstahl mit Öffis von OÖ in die Steiermark

Jugendliche aus Oberösterreich sind offenbar zwecks Pkw-Diebstahl mit Öffis in die Steiermark gereist und haben dort in der Nacht auf Montag einen unversperrten Wagen entwendet. Damit fuhren sie nach Oberösterreich, ließen drei andere Jugendliche zusteigen und wurden dann von einer Polizeistreife auf der A1 bei Oed (NÖ-Bezirk Amstetten) gestellt. Ein 15-Jähriger, der den Pkw gesteuert hatte, wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mit.

Die Burschen nahmen das Auto in Betrieb und fuhren zurück nach Oberösterreich. In Kirchdorf-Umgebung stiegen drei weitere Jugendliche in den gestohlenen Pkw. Die fünf Oberösterreicher fuhren dann Richtung Wien weiter, wobei der jüngste in der Runde steuerte. Einer der Mitfahrer (16) stieg im Bereich Kirchdorf aus.

Bundesländer-übergreifende Fahndung

Inzwischen war die Polizei alarmiert und eine bundesländer-übergreifende Fahndung eingeleitet worden. Autobahnpolizisten aus Amstetten sahen gegen 9.30 Uhr den gestohlenen Pkw auf der Westautobahn in Richtung Wien. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde der Wagen bei der Abfahrt Oed gestoppt.

An der Fahndung waren die Autobahnpolizei Amstetten, die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Oberösterreich und die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems beteiligt.