Taschendiebstahl-Serie in Supermärkten: 51-Jähriger festgenommen
Nach umfangreichen Ermittlungen wurde am Montagnachmittag ein 51-jähriger rumänischer Staatsangehöriger festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, für eine bundesweite Serie von Taschendiebstählen verantwortlich zu sein. Der bisher bekannte Schaden beläuft sich auf über 9.000 Euro.
Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in mindestens sieben Fällen Geldbörsen aus unbeaufsichtigten Einkaufswagen in Supermärkten entwendet zu haben.
Anschließend soll er mit den darin befindlichen Bankomatkarten widerrechtliche Geldbehebungen durchgeführt haben. Durch die akribische Zusammenführung der einzelnen Straftaten konnten die Ermittler ein Muster erkennen und den Verdächtigen identifizieren.
Festgenommen auf der Autobahn
Eine Zivilstreife des LKA Steiermark konnte den Beschuldigten, gegen den bereits eine Fahndung lief, schließlich auf der Autobahn A2 bei Feldkirchen bei Graz anhalten. Der mutmaßliche Täter zeigte sich laut Polizei teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern an.
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