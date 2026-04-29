Taschendiebstahl-Serie in Supermärkten: 51-Jähriger festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde am Montagnachmittag ein 51-jähriger rumänischer Staatsangehöriger festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, für eine bundesweite Serie von Taschendiebstählen verantwortlich zu sein. Der bisher bekannte Schaden beläuft sich auf über 9.000 Euro.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in mindestens sieben Fällen Geldbörsen aus unbeaufsichtigten Einkaufswagen in Supermärkten entwendet zu haben.