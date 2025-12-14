Suche nach 71-jährigem Mann in Obersteiermark erfolgreich

Die Suche nach einem in der Obersteiermark vermissten Wanderer ist in der Nacht auf den dritten Adventsonntag erfolgreich abgeschlossen worden. Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist kurz nach Mitternacht von den Suchkräften unversehrt gefunden worden. Er hatte sich von einer Wanderkollegin getrennt, sie war zum Ausgangspunkt zurückgegangen. Als er nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschien, alarmierte die Frau die Einsatzkräfte, so die Landespolizeidirektion.

Ziel war die Fölzalm Der Mann und seine Bergkameradin hatten am Samstag gegen 8.00 Uhr eine Wanderung von einem Gasthof in der Fölz in der Gemeinde Thörl geplant, um auf die Fölzalm zu gelangen. Dann wollten sie einen unmarkierten, alten Jägersteig unterhalb der Mitteralm in Aflenz gehen. Bei der Abzweigung vom markierten Weg entschloss sich die Frau, zum Gasthof zurückzukehren. Der 71-Jährige setzte die geplante Rundtour allein fort. Als er gegen 19.00 Uhr nicht am Treffpunkt eintraf, setzte seine Begleiterin den Notruf ab.