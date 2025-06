Sturz von Leiter: Oststeirer starb in seinem Garten

Ein 72 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei Arbeiten in seinem Garten in Dechantskirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) tödlich verunglückt. Der Mann war aus unbekannter Ursache vier Meter von einer an einen Kirschbaum gelehnten Leiter gestürzt . Eine Verwandte fand ihn leblos auf. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Seine Ehefrau und seine Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Der Oststeirer war in den Mittagsstunden alleine mit Gartenarbeiten am Grundstück seines Hauses beschäftigt, nachdem er kurz zuvor noch mit einem Nachbarn geplaudert hatte. Dabei stieg er auf eine an den Kirschbaum angelehnte Leiter, um dort mit einer Säge Arbeiten durchzuführen. Dabei war er von der Leiter gefallen.

Fremdverschulden nicht festgestellt

Als der 72-Jährige schließlich seine Ehefrau nicht wie vereinbart gegen 16.30 Uhr in einem Nachbarort abgeholt hatte, verständigte diese eine Familienangehörige. Diese ging in den Garten und fand den Mann unter dem Kirschbaum liegend. Er dürfte in den Stunden zuvor etwa vier Meter tief von der Leiter gestürzt sein. Ein Fremdverschulden wurde nicht festgestellt.